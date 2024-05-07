Akçakoca'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akçakoca'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Akçakoca\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Akçakoca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında patpat tabir edilen tarım aracı ile otomobil çarpıştı. Otomobil şarampole uçarken kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı Köyü girişinde meydana geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.05.2024 20:53
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Akçakoca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında patpat tabir edilen tarım aracı ile otomobil çarpıştı. Otomobil şarampole uçarken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Patpat tabir edilen tarım aracı ile otomobil Kirazlı Köyü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı. Trafik kazasında V.Ç.(56) ve H.E.(21) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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