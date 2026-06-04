Akçakoca\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca'da ilçesi Çuhalı çarşısında kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çuhallı kavağında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE