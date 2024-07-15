Akçakoca'da yapılan şok uygulamalarda 2 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Akçakoca'da yapılan şok uygulamalarda 2 araç trafikten men edildi

Akçakoca\'da yapılan şok uygulamalarda 2 araç trafikten men edildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda kusurlu görülen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca bir kuru sıkı tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Trafik denetiminde ise alkollü araç kullanmaktan 3 araç sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 kişiye ve kask takmamaktan 14 motosiklet sürücüsüne toplamda 110 bin 434 TL idari para cezası uygulandı.

15.07.2024 11:00
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda kusurlu görülen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Yaz ayları ile birlikte nüfusu artan Akçakoca ilçesinde Emniyet ekipleri halkın huzur ve güvenliği için kentin değişik noktalarında şok uygulamalar yapıyorlar. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü; Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı noktada şok uygulama yapıldı. 317 şahıs, 135 aracın kontrol edildiği uygulamada 1 adet kuru sıkı tabanca, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Trafik yönünden yapılan denetimde ise 3 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 14 motosiklet sürücüsüne ise kask takmamaktan 110 bin 434 TL idari para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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