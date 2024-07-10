Akdeniz Belediyesi, yol ve kaldırım işgali yapan esnafa denetim gerçekleştirdi

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Akdeniz Belediyesi, insan ve araç hareketliliğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, yol ve kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaya ve araç geçişini güçleştiren esnaf uyarıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle iş birliğinde kentin en işlek bölgeleri olan Kuvai Milliye, Zeytinlibahçe ve Fasih Kayabalı caddeleri ile Çankaya Mahallesi 4721 sokak ve Yeni Mahalle 5328 sokakta kaldırım ve yol işgaline yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu

Denetimler sonucu zabıta ekipleri, 13 işletmeye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38/1 işgal maddesinden, bir işletme hakkında da afiş asma fiilinden olmak üzere toplam 14 işletmeye idari yaptırım karar tutanağı düzenledi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları zor durumda bırakan, yer yer sürücülerin geçişini de engelleyen veya güçleştiren kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerin süreceğini, uyarı ve tutanaklara rağmen işgali sürdüren esnaf hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi. - MERSİN