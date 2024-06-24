Akdeniz'in derinliklerinde eğitim dalışı esnasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Akdeniz'in derinliklerinde eğitim dalışı esnasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yapılan eğitim dalışı sırasında suyun altında 1440 gram takoz esrar ele geçirdi. İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucunda, 6 paket halinde daralı 1440 gram takoz esrar ele geçirildi.

24.06.2024 21:36
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Eğitim dalışı esnasında Akdeniz'in derinliklerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

HATAY - Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yapılan eğitim dalışı sırasında suyun altında 1440 gram takoz esrar ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzurunu ve asayişini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 24 Haziran tarihinde İskenderun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü su altı grup amirliği tarafından eğitim dalışı gerçekleştirildi. Eğitim dalışı sırasında suyun yaklaşık 1 metre altında şüpheli bir paket bulundu. İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucunda, 6 paket halinde daralı 1440 gram takoz esrar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akdeniz'in derinliklerinde eğitim dalışı esnasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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