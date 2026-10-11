Akhisar'da 11 kişinin öldüğü kazada çekicinin otobüse çarptığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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Akhisar'da 11 kişinin öldüğü kazada çekicinin otobüse çarptığı anlar görüntülendi

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Akhisar\'da 11 kişinin öldüğü kazada çekicinin otobüse çarptığı anlar görüntülendi
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Manisa Akhisar'da tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde otobüsün duraklayıp geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen çekicinin çarptığı ve otobüsün devrildiği görülüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana gelen kazanın nasıl gerçekleştiği, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle netlik kazandı. Görüntülerde sağ şeritte seyreden tur otobüsünün yolda önce durakladığı, ardından da geri geri gitmeye başladığı görülüyor. Görüntülerin devamında otobüs geri manevra yaptığı sırada aynı şeritten arkadan gelen çekicinin otobüse hızla çarptığı ve çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsünün devrildiği anlar yer alıyor.

O5 İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında, M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Kazanın ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA
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