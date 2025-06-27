Akhisar'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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Akhisar'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Akhisar\'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
27.06.2025 22:42
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2018'deki hırsızlık olayı sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2018 yılında meydana gelen araçtan hırsızlık olayı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucunda aydınlatılırken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 18 Eylül 2018 günü saat 01.30 sıralarında 45 HD 3015 plakalı aracından yaklaşık 2 bin 500 TL değerinde ses sisteminin çalındığını belirten Recep Küçük, şikayette bulundu. Olay yerinde Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan teknik çalışmaların ardından, faili meçhul hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ve Akhisar JASAT ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, olayın failleri olduğu değerlendirilen O.T. (38) ve E.Ç. (25) isimli şahıslar tespit edildi.

Akhisar OYİ Timi tarafından yapılan parmak izi karşılaştırması sonucunda, olay yerinde elde edilen izlerle şüphelilerin parmak izlerinin eşleştiği belirlendi. Şüphelilerle yapılan mülakatta ise suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Gelişmeler üzerine Akhisar Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda, O.T ve E.Ç. mevcutlu olarak savcılığa sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Akhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika

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