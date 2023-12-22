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Akhisar'da iş yeri kurşunlama olayının şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Akhisar'da iş yeri kurşunlama olayının şüphelileri tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen kurşunlama olayının şüphelileri tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akhisar\'da iş yeri kurşunlama olayının şüphelileri tutuklandı
22.12.2023 - 21:32,
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen kurşunlama olayının şüphelileri tutuklandı.

16 Aralık'ta gece saat 03.00 sıralarında Kethüda Mahallesi'ndeki bir iş yeri kurşunlanmıştı. Olayla ilgili yakalanan ve dün adli makamlara sevk edilen V.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.E. ise bugün suç aleti olan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet 9 mm fişekle yakalandı. M.E., aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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