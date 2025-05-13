Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ormanlık alanda izinsiz kazı yapan H.T. (45) ve F.T. (40) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı sırasında kullandıkları 1 adet jeneratör, 2 adet elektrikli delici, 1 adet matkap, 1 adet dedektör, 2 adet 30 metrelik halat, 6 adet murç, 20 metre uzatma kablosu ve 1 adet uzatma kablosuna el konuldu.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlandığı öğrenildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akhisar'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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