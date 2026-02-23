Akhisar'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir şekerleme fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akhisar OSB'de faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında saat 12.00 sıralarında başlayan yangın, çatıya ve üretim alanına sirayet ederek kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve çevre ilçelerden çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Ekiplerin 4 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA