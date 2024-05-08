Akhisar'da uyuşturucu krizi: Genç kendisini bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akhisar'da uyuşturucu krizi: Genç kendisini bıçakladı

Akhisar\'da uyuşturucu krizi: Genç kendisini bıçakladı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen genç, ailesinin gözleri önünde bıçakla kendisini yaraladı. Polisin ikna etmekte zorlandığı genç hastanede tedavi altına alındı. Mahalle halkı uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çekerek yetkililerden çözüm talep etti.

08.05.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen genç bıçakla ailesinin gözleri önünde kendisini yaraladı. Polisin ikna etmekte zorlandığı genç hastanede tedavi altına alındı.

Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi'nde 252 Sokak üzerinde yaşanan olayda 24 yaşındaki P.K. isimli genç, iddiaya göre metamfetamin kullanımı sonucu kriz geçirerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Dehşet dolu anlar yaşayan gencin ailesi evlatlarını sakinleştiremeyince 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen emniyet güçleri genci uzun uğraşlar sonunda ikna ederek sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mahalle halkı son zamanlarda uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çekerek yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Güvenlik, Acil Durum, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da uyuşturucu krizi: Genç kendisini bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Akhisar'da uyuşturucu krizi: Genç kendisini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement