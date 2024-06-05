Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

05.06.2024 17:52
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Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Haziran 2024 tarihinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş timleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından A.A. (33) isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda, 7,73 gram kubar esrar ve 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 520 TL nakit para da bulundu. A.A. hakkında gerekli adli işlemler yapılarak, Akhisar Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Operasyon sırasında, şüpheli hareketleri ile dikkat çeken bazı şahısların kimlik sorgulamaları da yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda: K.T. (49) isimli şahsın, "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 3 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ç.E. (24) isimli şahsın ise "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Her iki şahıs da tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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