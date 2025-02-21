Akhisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalarda, A.B. (32) ve Y.E.E. (22) isimli şahısların kullandığı iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 4 bin 280 adet extacy uyuşturucu hap ile 102 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayın ardından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Y.Ş. (33) ve C.E. (22) isimli şahıslar da Salihli ve Muğla'da yakalanarak Akhisar'a getirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, A.B. (32), Y.E.E. (22) ve Y.Ş. (33) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.E. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA