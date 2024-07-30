Akhisar Sanayi Sitesi'nde Yangın: İtfaiye Eri Hastaneye Kaldırıldı

3.Sayfa

Görüntüler The Walking Dead\'den bir kare değil tamamen gerçek

Sahtekarlar şimdi de diploma satmaya başladı! e-Devlet iddiaları ise tam skandal

Genç kadın çarşafla kendini asarak intihar etti, geriye yürek yakan bu sözleri kaldı

Kenan Işık için tören düzenlendi! Bir isim tabutun başından hiç ayrılmadı

Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Panel işletmesinde başlayan yangın palet imalathanesine sıçradı bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir panel imalathanesinde başlayan yangın yanındaki palet işletmesine sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, palet işletmesindeki yazıhane ve bahçesindeki paletler tamamen küle döndü.

Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, saat 13.30 sıralarında büyük paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet güçleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi Gölmarmara yolu üzerindeki bir panel işletmesinde başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen yanındaki palet işletmesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale etmesine rağmen yangın, kontrol altına alınana kadar palet işletmesi içerisindeki bir yazıhanenin ve işletmenin bahçesinde bulunan paletlerin tamamen yanmasına neden oldu.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. 112 acil servis ekipleri tarafından hemen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye erinin durumu iyi olduğu bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sanayi sitesi esnafı ve çevre halkı büyük korku yaşarken, yetkililer yangınla ilgili gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.