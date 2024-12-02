Öğrencinin parmağı akıllı tahtanın çerçevesine sıkıştı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde akıllı tahtanın çerçevesine parmağı sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, Ünsal Tülbentçi İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. 5. sınıf öğrencisi Süleyman Topaloğlu'nun parmağı akıllı tahtanın çerçevesine sıkıştı. Öğretmenlerinin uğraşları ile çıkarılamayan parmak için Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istenildi. Okula gelen ekiplerin uğraşlarıyla öğrencinin parmağı sıkıştığı yerde kurtarıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Akıllı Tahtadan Kurtarılan Öğrenci - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?