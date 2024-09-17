Akköprü Mezarlığı\'nda Mezarlara Saldırı Realize Edildi

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Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda dün gece geç saatlerde meydana gelen saldırıda, onlarca mezar tahrip edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda, yeni defin edilen onlarca mezarın taşları kırıldı. Olayın ardından sabah saatlerinde mezarlık alanına giden belediye ekipleri, tahrip edilen mezarları gördüklerinde durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırı ile ilgili tutanak tutarak, mezarları tahrip eden kişilerin bulunması için araştırma başlattı.

Öte yandan, tahrip edilen mezarlıkların etrafında bulunan onlarca ağacın da kırıldığı görülürken, belediye ekipleri tahrip edilen mezarların onarımı için çalışma başlattı.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, yaşanan durumu büyük bir üzüntüyle karşıladı. Ziyaretçiler, "Bu durumu görünce çok üzüldük. Ölüye bile saygı göstermeden mezar taşlarını kırıp tahrip etmişler. Bunu yapanları kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN