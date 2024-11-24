Akkuyu NGS Kampında Fırtına: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Akkuyu NGS işçilerinin kaldığı kampta çatılar uçtu: 1 ölü,1 yaralı

İşçilerin altında kaldığı çatının uçma anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatı işçilerinin kaldığı kampta fırtına nedeniyle bazı prefabrik evlerin çatılar uçtu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İşçilerin altında kaldığı çatının uçma anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Mersin'de etkili oldu. Fırtına nedeniyle Aydıncık ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS inşaatında çalışanların kaldığı Sipahili Mahallesindeki konteyner evlerin bazı çatıları uçtu. Çatıların uçması sonucu işçi kampında kalanlardan 24 yaşındaki A.Ç. ile 44 yaşındaki A.F. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen işçilerden A.Ç. hayatını kaybetti. Durumu ağı olan diğer yaralı ise Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.İşçilerin altında kaldığı çatının uçma anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, fırtınanın zaman zaman etkili olmaya devam ettiği bildirildi.