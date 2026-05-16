Akraba Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

16.05.2026 14:59
Eskişehir'de akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle 1 kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, 13 Mayıs 2026 tarihinde Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana gelmişti. Akraba iki aile arasında uzun süredir tarla meselesi yüzünden devam eden anlaşmazlık nedeniyle İlker Saygı (32) ve Sabri S. ile Mustafa S. ve Eyüp S. arasında tartışma çıkmıştı. Tarım arazisindeki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Eyüp S. yanındaki tüfekle İlker Saygı, Sabri S. ve Mustafa S.'yı vurmuştu. Tüfekle vurulan İlker Saygı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Adliyeye sevk edilen Mustafa S.'nin tutuklandığı, Eyüp S.'nin ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

