Akraba Kimliğiyle Geçmeye Çalışan Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Akraba Kimliğiyle Geçmeye Çalışan Suçlu Yakalandı

Akraba Kimliğiyle Geçmeye Çalışan Suçlu Yakalandı

Yunusemre'de jandarma, kimlik numarasını gizleyen 39 yaşındaki T.A.'yı 40 yıl ceza ile yakaladı.

15.01.2025 19:11
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol kontrolü noktasından akrabasının kimlik numarasıyla geçmek isteyen hakkında 7 ayrı suçtan 40 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın dikkati sonucu yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Menemen Karayolu Yol Kontrol noktasında jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, T.A. (39/E) isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, verdiği bilgilerde uyuşmazlık olduğu ve tespit şahsın jandarma görevlilerine bir akrabasına ait kimlik numarasını söylediği tespit edildi. Şahsın yapılan gerçek kimlik sorgusunda; ikisi 'Basit yaralama', 'Çocuğun cinsel istismarı,' Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Gece vakti yağma', 'Silahla yağma', 'Hakaret' ve 'İnfaz kurumuna ve tutukevine yasak eşya sokma' olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 40 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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