Akrabalar Arasında Çıkan Kavga Sonucu 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Akrabalar Arasında Çıkan Kavga Sonucu 6 Kişi Yaralandı

İstanbul Başakşehir'de akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir çocuğun kafasına isabet eden taş sonucu 6 kişi yaralandı. Olay cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

12.08.2024 17:07
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Akrabalar birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Arbede sırasında bir çocuğun kafasına taş isabet etti

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme, tokat ve taşların havada uçuştuğu kavgada bir çocuğun kafasına taş isabet etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi, Nadide Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre akrabalar arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve kavgaya dönüştü. Kavgada tekme, tokat ve kaldırım taşları havada uçuştu. Yaşanan arbede sırasında küçük bir çocuğun kafasına taş isabet etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan kavganın ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akrabalar Arasında Çıkan Kavga Sonucu 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akrabalar Arasında Çıkan Kavga Sonucu 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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