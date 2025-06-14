Akrebin soktuğu çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Adıyaman'da, akrebin soktuğu 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde 3 yaşındaki Yusuf D'yi akrep soktu. Bir süre sonra durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf D., önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. - ADIYAMAN
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