Aksaray'da 115 Bin Liralık Altın Hırsızlığı: Üç Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da 115 Bin Liralık Altın Hırsızlığı: Üç Kadın Tutuklandı

Aksaray'da 115 bin lira değerinde altın çalan 3 kadın hırsız, polis operasyonuyla yakalandı.

20.12.2024 23:20
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Aksaray'da girdikleri bir daireden 115 bin liralık altın çalan 3 kadın tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da gözetledikleri daireye kart ile dil düşürme taktiğiyle girip 115 bin liralık altın çalan 3 kadın hırsız, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman apartman gezerek cevap alamadıkları daire kapılarını kart ile dil düşürme taktiği uygulayarak eve giren 3 kadın hırsız, evinden 2 saatliğine dışarıya çıkan ve kapıyı kilitlemeyen kadının evine girdi. G.Ü.ve A.Ü.isimli kadın hırsızlar evin altını üstüne getirirken, yatak odasında saklanan 115 bin liralık altınları bulup aldı. Ardından hızla daireden çıkan kadınlar kaçarak kayıplara karışırken, 2 saat sonra ikamete gelen ev sahibi eve hırsız girdiğini fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren 3 kadının kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adresi belirlenen kadınların ikametine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda G.Ü., S.Ü. ve A.Ü. isimli kadınlar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen kadınlar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların mutlaka evden dışarıya çıkarken kapılarını kilitlemelerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da 115 Bin Liralık Altın Hırsızlığı: Üç Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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