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Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk kavgada bıçaklandı - Son Dakika
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Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk kavgada bıçaklandı

Aksaray'da 15 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla çıkan kavgada bacağından bıçaklandı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin peşine düştü. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Aksaray\'da 15 yaşındaki çocuk kavgada bıçaklandı
17.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:38
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Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk kavgada bıçaklandı

AKSARAY - Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla çıkan kavgada bacağından bıçaklandı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin peşine düştü.

Olay, akşam saatlerinde Çerdiğin Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki yabancı uyruklu M.M. arkadaşlarıyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilenemeyen yabancı uyruklu bir çocuk belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak M.M.'yi bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık görevlileri çocuğu ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sol bacağından bıçaklandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren çocuğun peşine düştü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Aksaray, Çocuk, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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