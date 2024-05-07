Aksaray'da aranan kadın 30 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da aranan kadın 30 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Aksaray\'da aranan kadın 30 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Aksaray'da 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan kadın, polisin operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kadın gözaltına alındı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

07.05.2024 19:53  Güncelleme: 19:55
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Aksaray'da 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan kadın, polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ayrı suçtan aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. (30) isimli kadının peşine düştü. Kısa sürede kadının saklandığı ikameti tespit eden ekipler, bir süre yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. İkamete yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan kadın, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yüzünü kapatan kadın, neden görüntülendiğini de polis memurlarına sordu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da aranan kadın 30 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika

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