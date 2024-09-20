Aksaray\'da 5 Milyon TL\'lik Kaçak Sigaraya Operasyon

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Aksaray'da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan toplam 5 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bir tıra yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, doğu illerinden batı illerine Aksaray üzerinden kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri doğu illerinden yola çıkan ve plakası belirlenen tırı takibe aldı. Aksaray il sınırında pusuya yatan ekipler tıra şehir girişinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda tır sürücüsü H.Ş. (43) gözaltına alınırken tırda yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon TL olan toplam 5 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY