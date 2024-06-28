Aksaray'da 7 Ton Kaçak Tütün ve 29 Bin 260 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Aksaray'da kaçak tütün sevkiyatı yapan 2 tır jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, tırlarda 7 ton kaçak tütün ve 29 bin 260 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri doğu illerinden batı illerine Aksaray üzerinden kaçak sigara ve tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma KOM ekipleri teknik takibin ardından tırların plaka ve Aksaray'a giriş saatlerini belirledi. Aksaray il sınırında pusuya yatan jandarma ekipleri tırların il sınırına ulaşması üzerine operasyon için düğmeye bastı. 2 tır da operasyonla yakalanırken tırlarda yapılan aramalarda 7 ton kaçak kıyılmış tütün ve 29 bin 260 adet kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan kaçak ürünlere jandarma ekiplerince el konulurken 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY