Aksaray'da Abart Egzozlu Motosiklet Sürücüsüne 62 Bin Lira Ceza
Aksaray'da Abart Egzozlu Motosiklet Sürücüsüne 62 Bin Lira Ceza

21.05.2026 20:49
Motosikletin plakasını sökerek trafiğe çıkan sürücü, bekçilerin dur ihtarına uymadı.

Aksaray'da plakasını söküp trafiğe çıktığı abart egzozlu motosikleti ile bekçilerin yanından geçerken egzoz patlatan sürücü, bir süre sonra yakalanınca 62 bin lira ceza yedi. Ehliyetine 1 ay süreyle el konulan sürücünün motosikleti de 1 ay süreliğine trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Olay Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki İsmail Y. isimli genç 06 DZF 913 plakalı abart egzozlu motosikletinin plakasını söküp oturağın altına koyduktan sonra trafiğe çıktı. Şehrin en işlek caddelerinden olan Ebulfeyz Elçibey Caddesine geldiğinde bekçilerin yanından geçerken egzoz patlatarak motoru bağırttırdı. Ardından bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü yaklaşık yarım saat sonra bir sokaktan geçerken bekçiler tarafından yakalandı. Motorun plakasız ve abart egzoz olması nedeniyle bekçiler olay yerine trafik ekibi istedi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik şubesi ekipleri motosiklet üzerinde yaptığı incelemede motorun abart egzoz ve plakasının takılı olmadığını tespit etti. Genç sürücü plakanın koltuk altında olduğunu söylemesi üzerine plakayı çıkartarak motosiklete takmaya çalıştı. Genç sürücüye çeşitli maddelerden 62 bin lira ceza keserken, sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el koydu. Motosiklet ise 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
