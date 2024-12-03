Aksaray'da Ağır Yaralama: Eski Damat Kayınpederini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Ağır Yaralama: Eski Damat Kayınpederini Vurdu

Aksaray\'da Ağır Yaralama: Eski Damat Kayınpederini Vurdu

Aksaray'da boşandığı eşinin babasını sokakta vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

03.12.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasını sokak ortasında tabancayla vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre T.İ. (31), 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.N.Ç.'nin (26) babası M.Ç. (51) ile telefonda bir konuda tartıştı. T.İ. telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, "Seni öldüreceğim in aşağıya" dedi. Bunun üzerine evden çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan eski damat T.İ. polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olayla ilgili polislere konuşan B.N.Ç., "Babam buraya geldi, o da buradan geldi. Üzerimize birkaç sıktı ama isabet etmedi. Ondan sonra da bacağına mı değdi bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, aksaray, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Ağır Yaralama: Eski Damat Kayınpederini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:14:06. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Ağır Yaralama: Eski Damat Kayınpederini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.