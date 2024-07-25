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Aksaray'da alev alev yanan konteyner paniğe neden oldu

AKSARAY - Aksaray'da bir inşaatın yanında bulunan ve daha önce inşaat bekçisi tarafından kullanılan konteyner alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Hashas Mahallesi 6693 Sokakta bulunan bir inşaatın yanındaki konteynerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat bekçisi tarafından kullanılan ve inşaatın yapım aşamasının durmasıyla birlikte boş kalan konteynerde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Önce konteynerin tutuştuğu sonra da çevresinde bulunan yine inşaata ait kalasların tutuştuğu yangında konteyner ve çevresi alevler sardı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek hemen alevleri kontrol altına aldı. Mahallede paniğe neden olan yangının çıkış sebebiyle ilgili polis inceleme başlattı.