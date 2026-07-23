Alkollü sürücü lokanta duvarına çarptı, 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü sürücü lokanta duvarına çarptı, 12 kişi gözaltına alındı

Alkollü sürücü lokanta duvarına çarptı, 12 kişi gözaltına alındı
23.07.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray’da alkollü sürücünün kullandığı araç, bir lokantanın duvarına çarptı.

Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı araç, bir lokantanın duvarına çarptı. Kaza sonrası polise zorluk çıkaran sürücünün yakınları ortalığı savaş alanına çevirirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 AER 977 plakalı Fiat Tofaş marka aracıyla trafiğe çıkan Fatih Y. (28), Atatürk Bulvarı'ndan Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'ne dönerken virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. Kazada kaldırımda yayanın olmaması faciayı önlerken, sürücünün yara almadığı kazada araç hurdaya döndü. Kaza sonrası alkollü sürücü, arkadaşlarını ve yakınlarını arayarak olay yerine çağırdı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, kaçmak isteyen sürücüyü yakalayarak işlem başlattı. Alkolmetre ile yapılan kontrolde 1.26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu.

Sürücünün çağırdığı arkadaşları ve yakınları ise kazayla ilgili işlem yapan polis ekiplerine güçlük çıkardı. Gergin tavırları ve konuşmalarıyla polis memurlarına zorluk çıkaran şahıslar, polis ekiplerince uzaklaştırılmak istendi. Tüm uğraşlara rağmen sakinleştirilemeyen şahıslar polis ekiplerine direnince olay yerine çağırılan takviye asayiş ekipleri ve bekçiler şahıslara müdahale etti. Direnmeye devam eden şahısların bir kısmı polis ekiplerince etkisiz hale getirilirken, bazı şahıslar kaçmak istedi. Kaçan şahıslar ve polis arasında ise kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca ve şahısların yakalanması anbean kameralara yansırken, şahıslar olayı görüntüleyen basın mensuplarına da müdahale etmek istedi. Gözaltına alınan 12 kişi polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araç ise trafikten men edilerek, çekici ile otoparka çektirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Gözaltı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü lokanta duvarına çarptı, 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
İstanbul’da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi

21:22
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:55
Canlı anlatım: İlk gol geldi Bir de kırmızı kart var
Canlı anlatım: İlk gol geldi! Bir de kırmızı kart var
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 21:49:09. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü lokanta duvarına çarptı, 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.