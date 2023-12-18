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Aksaray'da alkollü sürücü şarampole düştü - Son Dakika
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Aksaray'da alkollü sürücü şarampole düştü

Aksaray'da alkollü olarak geçtiği otomobilin aşırı hızla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole düştü. Kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken sürücü şans eseri yaralanmadı. Alkol testi sonucunda sürücünün 1,22 promil alkollü olduğu tespit edildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

18.12.2023 - 04:21,
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Alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıp şarampole düşerek kuma saplandı

Kazayı burnu bile kanamadan atlatan 1,22 promil alkollü sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü olarak geçtiği otomobilin aşırı hızla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole düştü. Kuma saplanarak durabilen ve tekeri yerinden kopan otomobilin sürücüsü 1,22 promil alkollü çıkarken şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza gece yarısı Tacin Mahallesi 105. Cadde üzerinde meydana yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tacin Mahallesi'nden Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden Mehmet Y. idaresindeki 68 AB 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Şarampolde kuma saplanarak durabilen ve sağ ön tekeri yerinden çıkan otomobil hurdaya dönerken aracın sürücüsü yaralandı. Diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bilinci açık olan ve şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücüye alkol testi yapan trafik polisi, sürücünün 1,22 promil alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü sürücü ambulans içinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Hurdaya dönen otomobil ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildi.

Aksaray\'da alkollü sürücü şarampole düştü
Kaynak: İHA
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Avrupa Birliği, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da alkollü sürücü şarampole düştü - Son Dakika


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