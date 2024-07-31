Aksaray'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan jandarma ekipleri, 1 hafta içinde 12 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

31.07.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı 1 haftada yakalayarak adalete teslim etti. 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderili.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı takip başlattı. 1 hafta boyunca aranan şahısların izini süren jandarma ekipleri saha çalışması ve yaptığı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranması olan 12 şüpheliyi yakaladı. "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ö., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. olmak üzere toplam 12 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:20:28. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement