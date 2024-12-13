Aksaray\'da Barajda Erkek Cesedi Bulundu

3.Sayfa

Aksaray'da Mamasın Barajında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Savcısıyla birlikte inceleme yaptığı ceset kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, Aksaray'ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, baraj çevresinde gezen bir vatandaş suyun içinde hareketsiz bir insan gördü. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı baraj kıyısında Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından AFAD su altı arama kurtarma ekipleri baraja girerek cesedi çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen ceset torbaya alınırken, ceset cenaze aracına alınarak kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY