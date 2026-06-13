Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Aksaray\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
13.06.2026 23:28
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Aksaray'da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı, bir genç yaralandı. Olay anı kamerada kaydedildi.

Aksaray'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Gençlerin birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesindeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gençler birbirlerine önce tekme ve yumrukla sonra da bıçakla saldırdı. Gençlerin kavga ve birbirlerini bıçaklama anları anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Bıçaklanarak yaralanan genç yere düşerken bir süre yerde kalan genç diğer şahısların polisin geldiğini söylemesi üzerine kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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