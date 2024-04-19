Aksaray\'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Aksaray'da cezaevi firarisi olan ve "Kasten öldürme, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlulara geçit vermemek adına aranan şahısların yakalanması çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri "Cezaevi firarisi, kasten öldürme, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahsın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen istihbarat ve Alayhanı Jandarma Karakol ekipleri bir süre yapılan çalışma sonrası şahsın Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahsı kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında bulunan otobüs, Bulgaristan'a yolcu taşırken devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
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