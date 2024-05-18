Aksaray'da Çocuk Parkında Elektrik Panosu Patladı ve Yangın Çıktı - Son Dakika
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Aksaray'da Çocuk Parkında Elektrik Panosu Patladı ve Yangın Çıktı

Aksaray\'da Çocuk Parkında Elektrik Panosu Patladı ve Yangın Çıktı

Aksaray'da Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama ve yangın paniğe neden oldu. Olay yerine polis, itfaiye ve Medaş firması ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, nedeni araştırılıyor ve panonun tamiri için çalışma başlatıldı.

18.05.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Aksaray'da çocuk parkında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama ve yangın paniğe neden oldu.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 702 Sokak'ta bulunan bir çocuk parkının içindeki elektrik panosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosunda önce patlama meydana geldi. Patlamayı duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışırken panodan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Medaş firması ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler panodaki elektriği keserken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektriğin kesilmesi üzerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri panoda yangın söndürme çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmada elektrik panosundaki yangın tamamen söndürülürken, yangın çıkış nedeninin belirlenmesi ve pano tamiratı için çalışma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Çocuk Parkında Elektrik Panosu Patladı ve Yangın Çıktı - Son Dakika

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