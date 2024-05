Aksaray\'da Damadını Vuran Kayınpeder Tutuklandı, Oğlu Serbest Bırakıldı

3.Sayfa

Aksaray'da damadını silahla vurup öldüren kayınpeder, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu savcılıkça serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evini terk edip babasının evine giden karısını almaya giden Akif Bozdemir (29), kayınpederi A.T. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kayınpeder A.T. evinde bulunan tabancayla damadına 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Akif Bozdemir kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan ve bugün oğluyla birlikte adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu serbest savcılıkça serbest bırakıldı. - AKSARAY