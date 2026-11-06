Aksaray\'da direğe çarpan sürücü, aracı kullanmadığını öne sürüp polise direndi

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı, devrilen direk park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçlar hurdaya dönerken, sürücü olmadığını iddia eden şahıs polis ekiplerine direndi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet A. yönetimindeki 68 AD 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. Direk devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ARACI KULLANMADIĞINI İDDİA EDİP POLİSE DİRENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kameralardan tespit edilen araç sürücüsü Muhammet A. "sürücü olmadığını, aracı kullanmadığını" iddia ederek polis memurlarına direndi.

YAKINLARI DA EKİPLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Şahsın güçlük çıkarması üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından sürücü, gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen yakınları da polis ekiplerine müdahale etmek isterken, şahıslar ekiplerce uzaklaştırıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücü ile mukavemette bulunan bir yakını gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.