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Aksaray'da drift atan sürücü polisten kaçamayınca aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Aksaray'da drift atan sürücü polisten kaçamayınca aracı bırakıp kaçtı

Aksaray'da drift atarak uygulama noktasına giren ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu kaçamayacağını anlayınca aracı ve arkadaşlarını bırakıp yaya olarak kaçtı. Sürücüye drift atmaktan, makas atarak trafiği tehlikeye sokmaktan ve dur ihtarına uymamaktan toplam 25 bin 357 TL idari para cezası kesildi.

Aksaray\'da drift atan sürücü polisten kaçamayınca aracı bırakıp kaçtı
15.12.2023 - 02:05,
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Aksaray'da drift atarak uygulama noktasına giren ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre yaşanan kovalamaca sonucu kaçamayacağını anlayınca aracı 2 arkadaşıyla birlikte bırakıp yaya olarak kaçtı.

Olay Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri polisi fark etmeyip drift aratarak uygulama noktasına giren 68 AAG 547 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla uygulama noktasından kaçarken, polis ve şüpheli arasında kovalamaca başladı. Kaçan sürücünün peşine düşen polis ekipleri makas atarak trafikte tehlike saçan sürücüyü kısa süren kovalamaca sonucu Meydan Mahallesi 957 Sokak'ta sıkıştırdı. Polisten kaçamayacağını anlayan sürücü aracı ve araçta bulunan 2 arkadaşını da bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken araçtan inen sürücünün arkadaşları Faruk G. (28) ile Oktay E.'nin (25) kaba üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Kaçan araç sürücüsünün Muhammet T. (25) olduğu belirlenirken, arkadaşlarının ifadesinde kaçan sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince incelemesi yapılan araç trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi. Sokak ortasında aracını bırakan sürücüye drift atmaktan 20 bin 342 TL, makas atarak trafiği tehlikeye sokmaktan 4 bin 64 TL ve dur ihtarına uymamaktan 951 TL olmak üzere toplam 25 bin 357 TL idari para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Aksaray, Olay, Güvenlik, Ceza, Trafik, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da drift atan sürücü polisten kaçamayınca aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da drift atan sürücü polisten kaçamayınca aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika
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