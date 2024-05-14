Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Kazası: 17 Yaşındaki Genç ve Kız Arkadaşı Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Kazası: 17 Yaşındaki Genç ve Kız Arkadaşı Ağır Yaralandı

Aksaray\'da Ehliyetsiz Sürücü Kazası: 17 Yaşındaki Genç ve Kız Arkadaşı Ağır Yaralandı

Aksaray'ın Zafer Mahallesi'nde, anneannesinden izinsiz aldığı araçla gezen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kız arkadaşıyla birlikte kaza yaptı. Kaza sonucunda genç sürücü ve arkadaşı ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan gençler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.05.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da anneannesinden izinsiz aldığı araçla kaza yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ile kız arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi 6825 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneannesin 68 BY 043 plakalı Fiat marka otomobilini izinsiz alan K.Y. (17), kız arkadaşı İ.Y.E. (17) ile şehirde gezintiye çıktı. Zafer Mahallesinde gezerken biraz sürat yaptığı iddia edilen genç sürücünün kullandığı otomobil, sokaktan çıkan Ramazan A. (56) yönetimindeki 68 KT 678 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü önce kaldırıma çıktı sonra da ağaca çarpıp takla attıktan sonra durabildi. Ağacında devrildiği kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ve arkadaşı ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı gençlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslara Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken diğer araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Kazası: 17 Yaşındaki Genç ve Kız Arkadaşı Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Kazası: 17 Yaşındaki Genç ve Kız Arkadaşı Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement