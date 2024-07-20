Aksaray'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Aksaray'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Aksaray\'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Aksaray'da açık cezaevinden izinli çıkan bir mahkum, ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı. Polise dil dökerek ceza yazılmamasını isteyen şahsa 32 bin 393 TL para cezası kesildi.

20.07.2024 03:51
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Aksaray'da açık cezaevinden izinli çıkan bir mahkum ehliyetsiz kullandığı araçta alkollü olarak yakalandı. 2 saat boyunca polise dil dökerek adeta yalvaran şahsa 32 bin 393 TL para cezası kesildi.

Olay Dere Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 34 KMD 855 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü M.D.'nin (32) ehliyetinin olmadığını belirleyen polis aracın da kiralık olduğunu tespit etti. Sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik polisi şahsı alkol kontrolünden geçirdi. Alkolmetre ile yapılan ölçümde ehliyetsiz sürücü 0.75 promil alkollü çıkarken, şahsın yapılan sorgulamasında mahkum olduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. İşlemlerinin yapılması için polis otosu başına alınan hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücü, ceza yazılmaması için polise dil dökmeye başladı. Uzun süre dil döken sürücü daha sonra polis memurlarına adeta yalvararak ceza işleminin yanında bulunan arkadaşı üzerinden yapılmasını istedi.

Yaklaşık 2 saat boyunca polise dil döken sürücü M.D., "Durumum da yok. Kurban olayım abi, kaçmayım dedim ve kaçmadım size geldim, saygı gösteriyorum kurban olayım. Ben açık cezaevindeyim, izindeyim. Param yok kurban olayım. İşlemleri şu arkadaşıma yap bari. Ehliyetli bu adam. Ben ceza yemeyim kurban olayım. Zaten yatıyorum içerde, bari şu arkadaşa yaz, bunun adına yaz bana yazma. Abi çoluğunun çocuğunun ayağını öpeyim. Elini ayağını öpeyim abi" dedi.

Yanındaki Osman isimli arkadaşı da, "Adam 8 yıldır yatıyor. Şurada yemek yedik eve gidecektik" diye arkadaşına ceza yazılmamasını istedi.

Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 32 bin 393 TL para cezası kesildi. Araç ise kiralayan asıl şahsa teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Mahkum, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika

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