Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

Aksaray\'da Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

Aksaray'da ehliyetsiz olarak bindiği sigortasız araçla polis ekiplerine yakalanan yabancı uyruklu sürücü, 'Deneme yaptım sadece' diye kendini savundu. Trafik ekipleri sürücüye ceza kesti.

11.09.2024 03:35
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Aksaray'da ehliyetsiz olarak bindiği sigortasız araçla polis ekiplerine yakalanan yabancı uyruklu sürücü, "Deneme yaptım sadece" diye kendini savundu.

Olay, Büyükbölcek Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri 68 MA 2018 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorulan S.R.K. (27) isimli yabancı uyruklu sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, araç plakasından sorgulama yapan trafik ekipleri ayrıca aracın sigortasının da bulunmadığını tespit etti. Sorgulama esnasında gazetecilerin "Neden ehliyetsiz araç kullanıyorsunuz?" sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü, "Biz ehliyete başvurduk ama daha alamadık ehliyeti. Ben de bir deneme yapayım dedim. Suç olduğunu biliyorduk ama ben deneme yaptım sadece. Yola çıkmıştım, şansımıza böyle denk geldi" diye kendini savunmaya çalıştı. Trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, araç ruhsat sahibine 12 bin 977 TL ve sigortasız araç kullanmaktan toplamda 26 bin 654 TL para cezası kesti. Araç ise trafikten men edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı - Son Dakika

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