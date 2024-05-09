Aksaray'da Elektronik Kıyafetli Sınav Hilesi Operasyonu - Son Dakika
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Aksaray'da Elektronik Kıyafetli Sınav Hilesi Operasyonu

Aksaray\'da Elektronik Kıyafetli Sınav Hilesi Operasyonu

Aksaray'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, sürücü adaylarını para karşılığı sınava sokan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların üzerine yerleştirilen elektronik cihazlar jandarmayı bile şaşırttı. Operasyon sonucunda birçok kamera, kulaklık, internet cihazı ve diğer hile düzenekleri ele geçirildi.

09.05.2024 09:02
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Aksaray'da internet, görüntü ve ses sistemli elektronik kıyafeti giydirerek sürücü adaylarını para karşılığı sınava sokan 2 kişi jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Kıyafetler ve şahısların üzerine yerleştirilen elektronik cihazlar jandarmayı bile şaşırttı.

Operasyon, Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir sınav merkezine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçede suç ve suçluların önüne geçilmesi amacıyla istihbari çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; 2 şahsın ehliyet sınavına girecek sürücü adaylarına görüntü, internet ve ses sistemli özel bir kıyafet giydirerek sınava soktuğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Eskil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. İlk olarak şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma ekipleri, ilçede yaşayan R.A. ve Ş.E. isimli şahısları takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, şüphelilerin ehliyet sınavına girecek M.E. isimli şahsa özel kıyafet giydirerek sınava göndereceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. R.A. ve Ş.E. isimli şahısların sınavın yapılacağı merkeze yakın bir yerde araç içerisinde bekleme yapmasını takip eden jandarma ekipleri, M.E. isimli sürücü adayının da merkeze gelerek sınava girmek istediği anda operasyonu gerçekleştirdi. Üzerinde ses, internet ve görüntü düzenekli kıyafet bulunan ve sınava girmeye çalışan M.E. ile para karşılığında bu düzenekleri sürücü adaylarına giydirerek sınavı kopyayla geçmelerini sağlayan R.A. ve Ş.E. suçüstü yakalandı. Sınava giren M.E. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrolde, giymiş olduğu kazağın göğüs kısmında dışarıdan görünmeyecek şekilde bir adet mini kamera, iç kısmına özel olarak gizlenmiş bir adet ses aktarım düzeneği, iç çamaşırının içerisine özel tasarlanmış bölümde bir adet görüntü aktarım ve bir adet kablosuz internet (wi-fi) cihazı ile kulağına özel olarak yerleştirilen kulak içi kulaklık ele geçirildi. R.A. ve Ş.E. isimli şahısların üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramalarda ise; 3 adet mobil wi-fi, 3 adet cep telefonu, 9 adet mini gizli kamera, 8 adet kulak içi mini kulaklık, 23 adet mini lityum pil, 4 adet mobil ses aktarım cihazı, 2 adet mobil kamera görüntü aktarım cihazı, 3 adet sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş kazak, 3 adet, sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş iç çamaşırı (atlet), 3 adet, sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş iç çamaşırı (boxer), 2 adet taşınabilir güç kaynağı ve 1 adet telefon bataryası ile şarj aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü adayı ve diğer 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Elektronik Kıyafetli Sınav Hilesi Operasyonu - Son Dakika

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