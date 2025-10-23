Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
23.10.2025 12:37  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kardeş hayatını kaybetti.

OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI

Kaza, Eskil ilçesine bağlı Sokaraklı Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Bozcamahmut istikametine seyreden Azmi Çıracı idaresindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyona çarptı.

Aksaray'da Kaza: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile kardeşleri Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'da Kaza: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazada hayatını kaybeden sürücünün ayın 17'sinde ilçede üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Aksaray'da Kaza: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti
Aksaray'da Kaza: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Otomobil, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, aksaray, trafik, Yargı, Eskil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da nükleer silah tatbikatı yapıldı Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı
İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü
’Bağlama büyüsü’ için sokak hayvanlarının uzuvlarını kestiler 'Bağlama büyüsü' için sokak hayvanlarının uzuvlarını kestiler
Eski NATO Genel Sekreteri’nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi
Başsavcılıktan “Minguzzi davası“ açıklaması Başsavcılıktan "Minguzzi davası" açıklaması

15:02
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
14:49
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti
14:43
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
14:30
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü
14:19
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2025 15:50:13. #7.11#
SON DAKİKA: Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.