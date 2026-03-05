Aksaray'da Gece Korna Krizi - Son Dakika
Aksaray'da Gece Korna Krizi

Aksaray\'da Gece Korna Krizi
05.03.2026 22:40
Aksaray'da bir aracın kornası gece yarısı çalarak mahalleyi uyandırdı, bekçiler susturdu.

Aksaray'da gece yarısı kornası takılı kalan araç, mahalleyi ayağa kaldırdı. Dakikalarca çalan korna ihbar üzerine olay yerine gelen bekçiler tarafından susturuldu.

Olay, gece yarısı Küçük Bölcek Mahallesi 2647 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan 06 DNE 297 plakalı otomobilin kornası bilinmeyen bir nedenden aniden çalmaya başladı. Çalan korna sesi mahalle sakinlerini ayağa kaldırırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine mahalle ve çarşı bekçileri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler bir süre aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Aracın sahibine ulaşılamayınca araç kapılarını kontrol eden bekçiler aracın kapısının açık olması sonucu araç içine girip çalan kornayı susturmayı başardı. Kornanın susmasıyla vatandaşlarda rahat bir nefes aldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Gece Korna Krizi - Son Dakika

Aksaray'da Gece Korna Krizi
