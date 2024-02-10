Aksaray\'da Gençler Sokak Ortasında Saldırıya Uğradı

Aksaray'da sokak ortasında önlerini kesen şahıslarla kavga eden gençlerden biri bıçakla, 3'ü de darp sonucu yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3306. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş mahallede bulunan parkta vakit geçirdikten sonra eve gitmek için yola çıktı. Yolda giderken kimliği belirlenemeyen 7 kişi, 4 arkadaşın önünü kesti. Şahıslarla bir anda tartışmaya başlayan O.T. (19) ile arkadaşları E.Y.B. (16), Y.Ç. (16), M.S. (16) isimli 4 arkadaş önce darp edildi. Şahısların yüzüne toprak atarak kurtulmaya çalışan O.T. bıçaklanarak yaralanırken, E.Y.B. ise kemerle darp edilerek yaralandı. Şahıslar, taşlarla diğer 2 genci de yaralayarak olay yerinden kaçtı. Darp edilen gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralı 4 genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Gençler Sokak Ortasında Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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