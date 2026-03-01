Aksaray'da Gürültü Kavgası: 7 Gözaltı - Son Dakika
Aksaray'da Gürültü Kavgası: 7 Gözaltı

Aksaray\'da Gürültü Kavgası: 7 Gözaltı
01.03.2026 01:26
Gürültü yüzünden tartışan komşular arasında bıçak ve tabancalı kavga çıktı, 7 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da gürültü yüzünden tartışan komşuların tartışması bıçak ve tabancalı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle önlenen kavgada 7 şahıs gözaltına alındı.

Olay gece yarısı Aratol İstiklal Mahallesi 9417 sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda komşu olan Burak R., ve Taha Ö. arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Talha Ö. eline geçirdiği bıçaklı, Burak R.'de eline geçirdiği tabancayla apartmanda ateş açtı. Kurusıkı olduğu öğrenilen tabanca ile apartmana korku saçan Burak R. etrafa ateş açmayı sürdürünce tabanca seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısların ellerindeki bıçak ve kuru sıkı tabancayı aldı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis şahısların direnmesi üzerine biber gazıyla müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili 2 komşuyla birlikte toplam 7 şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa

Aksaray'da Gürültü Kavgası: 7 Gözaltı
