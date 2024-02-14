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Aksaray'da hafif ticari araçla elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kılıçaslan Mahallesi 1346 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. (70) idaresindeki 68 ADA 617 hafif ticari araç seyir halinde iken bir anda önüne çıkan elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammet U. (15) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile elektrikli motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan yaralı genç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY