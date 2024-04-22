Aksaray'da Hırsızlık Olayı: Polis ve Hırsız İtfaiye Merdiveniyle İndirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Hırsızlık Olayı: Polis ve Hırsız İtfaiye Merdiveniyle İndirildi

Aksaray\'da Hırsızlık Olayı: Polis ve Hırsız İtfaiye Merdiveniyle İndirildi

Aksaray'da bir dairenin balkonuna tırmanarak eve giren hırsız, polisin baskını ile suçüstü yakalandı. Ev sahibine ulaşılamayınca polis ve hırsız itfaiye merdiveniyle indirildi. Hırsızın 13. soygununda yakalandığı belirtildi.

22.04.2024 00:39  Güncelleme: 00:42
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Aksaray'da 2. kattaki dairenin balkonuna tırmanıp eve giren hırsız, polisin baskını ile odada suçüstü yakalanırken, ev sahibine ulaşılamayınca 2. katta mahsur kalan polis ve hırsız itfaiye merdiveniyle indirildi. Aranması olan ve 12 ayrı hırsızlık kaydı bulunan şahıs 13. soygununda yakayı ele verdi.

Olay gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi 2406 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daire içinde el feneri yandığını gören bir vatandaş şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek ilk önce 2 katlı binanın çevresini abluka altına aldı. Diğer ekip ise Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde binanın dış kapısından tırmanarak balkona çıktı. Açık olan balkon kapısından sessizce içeri giren polis ekipleri odada bulunan Rıdvan B. (40) isimli hırsızı suçüstü yakaladı.

Ev sahibine ulaşılamayınca 2. katta mahsur kaldılar

Evin kapısından çıkmak için ev sahibine ulaşmaya çalışan polis ekipleri ev sahibine ulaşamayınca hırsızla birlikte evde mahsur kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ev sahibine ulaşamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evin balkonuna itfaiye aracındaki merdiveni uzattı. Yakaladıkları hırsızla birlikte evde mahsur kalan polis ekipleri itfaiye merdiveninin kafesiyle aşağıya indirildi. Hırsız, polis aracına bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Rıdvan B. isimli hırsızın burada yapılan sorgulamasında 12 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı ve yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Hırsızlık Olayı: Polis ve Hırsız İtfaiye Merdiveniyle İndirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Hırsızlık Olayı: Polis ve Hırsız İtfaiye Merdiveniyle İndirildi - Son Dakika
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