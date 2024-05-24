Aksaray'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Aksaray\'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Aksaray'ın Hanobası köyünde bir ikametten 12 bin TL değerinde eşya çalan hırsız, JASAT dedektiflerince çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Jandarma ekipleri ve dedektiflerin yaptığı operasyon sonucunda çalınan eşyalar sahibine teslim edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.05.2024 12:46
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Aksaray'da bir ikametten 12 bin TL değerinde eşya çalan hırsız, JASAT dedektiflerince çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Hanobası köyünde bir ikamette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köydeki müstakil bir evde yaşayan G.Ü., evinden hırsızlık yapılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan Altınkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri, hırsızın kimliğini ve ikametini tespit etti. Ardından operasyon için düğmeye basan JASAT dedektifleri, şüpheli H.G.'yi Altınkaya köyündeki evine yaptığı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramada çalınan 12 bin TL değerindeki 8 adet tespih, 1 adet elektrikli delici, 1 adet elektrikli parke zımba makinesi, 1 havalı zımba makinesi, 1 şarjlı delici alet, 1 spiral makinesi, 1 adet anahtar takımı seti, 2 adet halı ve 1 adet takım çantası eksiksiz olarak ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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